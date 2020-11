Im Zeichen

des Schmetterlings

Seit 1870 baut Familie Schneeberger in der Südsteiermark Wein an. Das Wissen über Böden, Trauben, Wind und Wetter wurde von Generation zu Generation weiter gegeben. Auch heute legt die Familie großen Wert auf Zusammenarbeit. Eltern, Kinder und Schwiegerkinder haben jeweils ihre Rollen und Verantwortlichkeiten im Betrieb. Gemeinsam ist man in der Lage, die bekannt hohe Qualität aus dem Weinkeller und der Küche auf Dauer zu halten.